＝LOVEが1月24日、Kアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した＜LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE＞へと出演。そのステージ上で6月20日(土)、6月21日(日)の2日間、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で＜＝LOVE STADIUM LIVE＞の開催がサプライズ発表された。MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブは＝LOVEにとって自身最大規模となる。24日のイベントでは、=LOVEそして姉妹