声優の平野文が25日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。事務所新年会で古川登志夫との「うる星やつら」2ショットを公開した。 【写真】笑顔で寄り添う2人「やっぱりダーリンが1番だっちゃ」 「年に1度のお楽しみ、事務所の新年会にて。ダーリン@TOSHIO_FURUKAWAさんが、これがなきゃ始まらないからね、というこのショット!しあわせすぎるぜワタシ!」とつづり、古川との写真を投稿。平野の四角形を連ねた