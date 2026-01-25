◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）初優勝を狙う西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が西前頭16枚目の欧勝海（24＝鳴戸部屋）を寄り切り12勝3敗とした。ケンカ四つ。立ち合いすぐに右四つ、左で抱えて一気に寄った。11勝3敗で、この日に臨む新大関・安青錦（21＝安治川部屋）は琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）と大関対決に臨む。4敗勢は優勝の可能性がなくなった。熱海富士が優勝すれば昨年名古屋場所の