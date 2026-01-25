巨人の田中将大投手が25日、都内で行われた「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！Vol.3」に参加した。netkeibaとのコラボイベントで、ファンの前で調教捜査官・井内利彰氏、お笑いコンビ「ビタミンS」のお兄ちゃんと競馬予想を行った。イベント内では参加者からの質問に答えるコーナーも実施。「WBCの見どころ」について聞かれると、「個人的にはアメリカでキャプテンをやるアーロン・ジャッジ」と即答。ジャッジがデビューし