スピードスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪代表の吉田雪乃（寿広）が25日、青森県八戸市のYSアリーナ八戸で開かれた小学生の大会にオープン参加し、独自の国内調整を締めくくった。「子どもたちや、温かい地元の方々に囲まれてトレーニングでき、いい環境で順調に調整できた」と笑顔で感謝の思いを口にした。ドイツでのワールドカップ（W杯）最終戦を回避し、練習拠点のリンクで最終調整してきた。この日は本番前最後