「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）１番人気のロードクロンヌがゴール前で差し切り勝ち。これまで重賞で３度の２着があったが、ようやく悲願の重賞初制覇を達成し、フェブラリーＳ（２月２２日、東京）の優先出走権を獲得した。２着は２番手から粘った１１番人気のサンデーファンデー、３着には８番人気のルシュヴァルドールが入った。２番人気のブライアンセンスは４着、３番人気のジェイパームスは７着だった。横山和