犬におやつを与えすぎる悪影響 1.肥満になり健康寿命を短くする 犬におやつを与えすぎると、肥満になり健康寿命を短くすることがあります。 犬用のおやつにも、少量でも高カロリーなものが多く、与えすぎると摂取カロリーが一気に増えてしまいます。 ごはんで摂るカロリーよりも、おやつで摂るカロリーの方が多くなってしまうこともあるでしょう。 おやつはカロリーオーバーにな