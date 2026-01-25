海外FA権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手（35）の人的補償で楽天への移籍が決まった田中千晴投手（25）が25日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れた。この日は選手や球団スタッフにあいさつをして回り、荷物整理も行い「（巨人の）人が本当に大好きだったので、寂しいという気持ちが一番強かったです」と明かした。練習を行っていた則本とあいさつ。則本からは「俺のせいでごめんね」と言われたといいうが、田中千も「チャ