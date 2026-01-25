資本主義社会において利益はどのように生み出されるか。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「働いている側からみれば、会社の利益とは自分たちのタダ働き分である。これをマルクスは『剰余価値』という言葉で表し、資本家による労働者の搾取の本質であり、実体だと指摘した」という――。※本稿は、佐藤優『残された時間の使い方』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／andrei_r