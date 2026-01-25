11年ぶりに日本球界に復帰する楽天・前田健太投手（37）が25日、出身地の大阪・堺市で南堺警察署の一日署長を務めた。前田は外電で引退報道があったパドレス・ダルビッシュ有投手（39）について「引退を否定されたんでしょ。ダルビッシュさんの体、考えがあると思うので。手術明けというのは大変だとボクも経験して分かっている。ダルビッシュさんが戻ってくることを楽しみにしているし、まだまだ投げる姿を見たい」と同じ大阪