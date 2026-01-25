プロ野球・巨人の新人合同自主トレが25日、最終日を迎え、11人全員がケガなく、打ち上げました。ドラフト1位の竹丸和幸投手は「ケガなく新人合同自主トレを終われたので、よかったのかなと思います」と一言。2月1日から始まる春季キャンプに向けては「一番の目標は開幕ローテなので、そこに入っていけるように準備とか、アピールをしっかりしていけたらと思います」と意気込みました。入寮の際に持ち込んだ枕はキャンプ地に持って