大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で小栗旬演じる織田信長が今川義元の大軍を打ち破った桶狭間の戦い。古城探訪家の今泉慎一さんは「桶狭間古戦場は愛知県に2カ所ある。現地を訪ね、義元が向かったのは敵側か味方側かを考察した」という――。■「桶狭間」がふたつある？第2回沓掛城（愛知県豊明市）・大高城（愛知県名古屋市）大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）の第4話は桶狭間の戦い。戦国時代の合戦でも5本の指に入る、どメジャ