電気代を安くおさえる方法はあるか。「住まいるサポート」の高橋彰社長は「家庭のエネルギーの“漏れ穴”がどこかに注目し、対策することだ。真っ先に手を付けるべき場所が2つある。この2か所で実に家庭のエネルギーの半分を捨てている」という――。■1戸最大200万円の補助金が下りる電気代の請求書を見るたびに、「また上がったのか」とため息をつく人も多いのではないでしょうか。2022年以降、日本の家庭のエネルギーコストは急