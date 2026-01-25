テレビは本当に衰退産業なのか。元テレビ東京社員で、桜美林大学教授の田淵俊彦さんは「広告収入が縮小する中でも、キー局の稼ぎ方は大きく異なる。すでに“勝ち続ける設計”を完成させた局と、構造的に不利な局との差は大きく開いている」という――。写真＝iStock.com／O2O Creative※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／O2O Creative■「テレビ＝オワコン」論への違和感「テレビはオワコン」という言説が広がるが、私はそ