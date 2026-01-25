それとなく想いを伝えているのに、相手からの反応は一切なし…。「私に興味ないのかも」と落ち込んでしまいそうですが、奥手な男性の場合、単に「アピールに気付いていないだけ」だという可能性があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『俺はモテないし…』と思い込んでいる男性へのアプローチ」をご紹介します。【１】「私にモテてることにも気付いてないの？」と挑発する