女優の宮本茉由が２５日、都内で行われた初写真集「ほんとはね、」（小学館、税込み３３００円）の取材会に出席した。正統派の美人でクールな印象を持たれることもあるが、素顔は甘え上手で人懐っこいキャラクターだ。昨年７月期のテレビ東京系ドラマ「レプリカ元妻の復讐（ふくしゅう）」で悪女役を好演。熱演のあまり体重が３キロ減り、この写真集の撮影では「ふわふわボディーになれるように撮影前、４キロ増やしました」