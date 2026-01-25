２０２１年の日本ダービー馬で、昨年から北海道安平町の社台スタリオンステーションで種牡馬入りしたシャフリヤール（牡８歳、父ディープインパクト）の初年度産駒が１月２１日に北海道安平町のノーザンファームで生まれていたことが２５日、分かった。ノーザンホースパーク（北海道白老町）がＸで伝えた。同牧場で誕生したのは母ホートンプレインズの牡馬。順調なら２０２８年にもデビューする。シャフリヤールは２１年の日