25日に北海道札幌市で行われたスキージャンプ女子W杯札幌大会の個人第22戦。長野県野沢温泉村出身で北野建設所属の丸山希選手（27）は1回目、110メートルと飛距離を伸ばせず12位タイとなりました。その後、大会は悪天候のため2回目のジャンプは中止となり、1回目の成績が最終順位となりました。