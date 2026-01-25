「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）強い４歳世代のダービー３着馬が、その実力をまざまざと見せつけた。勝ったのは３番人気のショウヘイ。好位から堂々と抜け出し、昨年の京都新聞杯に続く重賞２勝目を飾った。レースはアウスヴァールが果敢に飛ばして縦長の展開に。ショウヘイは４番手のポジションで機をうかがった。４角手前から徐々に前との差を詰め、直線の坂の途中で一気に先頭へ。最後は余裕を持って１番人気ドゥラド