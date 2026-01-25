「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）序ノ口の優勝決定戦が行われ、序ノ口デビューした東序ノ口１９枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が蒼富士（伊勢ケ浜）との優勝決定戦を押し出し、序ノ口優勝を果たした。神奈川・旭丘高校の１学年後輩を相手に、立ち合いで体を起こし、難なく押し出した旭富士。“史上最強の新弟子”の異名に恥じない圧倒的な内容を見せた。部屋の方針で取材には応じていなかったが、この日