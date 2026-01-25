プレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」最終日を開催中のボートレース尼崎で25日、俳優・町田啓太（35）のトークショーが8R発売中に行われた。新米教官「マチダ」として今年からボートレースのCMに登場している町田は、ボートレース場でのトークショーが初体験。「お祭り騒ぎというか、ボートレースファンの方々は凄いですね」と迫力にビックリ。福岡県柳川市にあるボートレーサー養成所で撮影を