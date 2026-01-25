初マラソン日本最高となる2時間19分57秒の4位でゴールした矢田みくに＝ヤンマースタジアム長居大阪国際女子マラソンは25日、大阪市のヤンマースタジアム長居発着で行われ、昨年の世界選手権1万メートル代表の矢田みくに（エディオン）が初マラソン日本最高となる2時間19分57秒で日本人トップの4位に入った。26歳の矢田は終盤までアフリカ勢と競り合い、日本歴代6位の好タイムをマークした。パリ五輪8位のステラ・チェサン（ウ