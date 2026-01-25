２５日午前７時４５分頃、新潟県阿賀野市出湯の温泉街の旅館から、１階の台所にクマ１頭が侵入していると１１０番があった。阿賀野署によると、警察官が午前９時過ぎに館内を確認した際にはクマはいなくなっていたが、台所の物が倒されるなど荒らされたような痕跡が残っていた。当時客はおらず、旅館を営む家族３人は２階に避難して無事だった。同署などが周囲を警戒し、近隣住民に注意を呼びかけている。