体幹は「ジムニーノマド」 自分で動き、仕事の手助けにスズキが豪州のスタートアップ企業 Applied EVとともに開発した自律型ロボットプラットフォーム「Blanc Robot」は、さまざまな分野においての有用性が期待されています。その構造には四輪駆動車「ジムニーノマド」の技術も用いられているといいます。この新しいロボットプラットフォームはどのような特徴を持っているのでしょうか。ジムニーノマドは、インドで202