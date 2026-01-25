きょう（25日）午前、岡山市の国道で酒気帯び運転で事故を起こしたとして、トラック運転手の男が現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、岡山市北区大窪のトラック運転手の男（22）です。 警察によりますと、男はきょう午前10時半ごろ、岡山市北区野殿西町の国道交差点で、酒気を帯びて軽乗用車を運転し、日吉町方面から西野山町方面に向けて進んでいたところ、縁石にぶつかる事故を起こした疑いがもたれて