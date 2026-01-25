2023年にツアー3勝を挙げてブレイクした桑木志帆。ショットメーカーである彼女のアイアンスイングを、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】掌屈した左手首が最大のポイント！ 桑木のアイアンショット◇◇◇桑木プロのスイングは、柔らかい手首使いがポイントとなります。トップから下半身リードで切り返し、上体と強い捻転差を作って手元を置き去りにします。手首を柔らかく使い強烈なタメを作ってヘッドスピ