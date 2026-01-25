＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館【映像】立ち上がると驚き…巨漢力士を凌駕する“高身長”行司身長180センチを超える巨漢力士が2人並んでいるにもかかわらず、その真ん中に行司の存在感に「行司デカっ」「身長何センチ？」「行司のサイズ感がおかしいw」「力士よりのっぽさん」などファンが驚愕する一幕があった。注目を集めたのは、十両九枚目・日翔志（追手風）と十両六枚目・西ノ龍（境川）の一番。日翔