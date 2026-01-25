タレントの川崎希が24日に自身のアメブロを更新。ハワイのスーパーで購入した、第3子「グーちゃん」へのプレゼントについてつづった。【映像】川崎希、愛車のベンツ＆ポルシェ披露 使い分けも明かすこの日、川崎は「Hawaiiに行ったときに買ったおしゃぶり」と切り出し、実際に使っているグーちゃんの写真を公開。「ウォルマートで子どもたちがグーちゃんにプレゼントで買ったものなんだ」と説明した。続けて、「かげとらもsi