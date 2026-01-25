先日発表された「第98回アカデミー賞」の各賞ノミネートの中から、長編アニメーション賞に選出された『ARCO』が、『ARCO／アルコ』の邦題で、4月24日より全国公開されることが決定した。【画像】長編アニメーション賞にノミネートされた5作品の場面写真本作は、ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛、配給権をNEONが獲得。「この10年で最高のアニメーション映画の一つ」「知性と感情がせめぎ合う、野心的で唯