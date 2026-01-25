日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、株の下落に悩むユーザーにアドバイスを送った。同番組の昨年10月13日放送回で、総資産は「7億円ぐらい」、保有株は「1400〜1500銘柄」と告白し、ネットを驚かせた桐谷さん。Xにはユーザーからさまざまな質問が寄せられているが、この日は「株が下がり続けてます。助けてください」というリプライが