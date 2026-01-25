中国へ返還される東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ。27日の旅立ちを前に、25日が観覧最終日となりました。25日午後4時で観覧終了となり、1972年に日中国交正常化を記念して、パンダが来日して以来、日本国内でパンダがみられなくなることになります。