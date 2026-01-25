元ＣＡでお笑い芸人のＣＲＡＺＹＣＯＣＯ（３９）が、２５日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。卵子凍結について語った。ＣＯＣＯは、６月に卵子を凍結。その理由について「結婚は正直、もしかしたらいつでもできるかもしれないけど、お子って考えたら今がタイムリミットだと思った。そこさえどうにかしとけば、選択肢は広がるかなっていうことで先に（卵子凍結）しました」と話