当時17歳で出場した2022年北京五輪にて、冬季五輪日本女子最年少メダルを獲得したスノーボード・女子ビッグエアの村瀬心椛選手。2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪では、2大会連続のメダル獲得が期待されています。そんな村瀬選手の武器は、女子史上最高回転を誇る「4回転ジャンプ」。2024年のXゲームズでは自身の持っていた3.5回転を更新する4回転の大技を成功させ、金メダルを獲得。昨年の世界選手権では初優勝を果たすな