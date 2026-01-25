◇AFC U23アジアカップ決勝 日本4-0中国(サウジアラビア、24日)サッカー・U23アジアカップ決勝で中国を破り優勝を飾った日本代表。大会MVPには、FC東京所属の19歳・佐藤龍之介選手が選ばれました。今大会無失点で勝ち進んだ中国を相手に日本は前半2点を挙げると、後半は佐藤選手がPKを決め得点王に並ぶ最多タイ4得点目を記録。さらに法政大学の20歳・小倉幸成選手がこの日2点目を決めて4-0で勝利しました。今大会のMVPに選ばれ日本