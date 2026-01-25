タレントの鈴木奈々さんが22日、自身のインスタグラムを更新。３億円で購入したという豪邸のキッチン内装を公開しました。【写真を見る】【 鈴木奈々 】３億円豪邸広々キッチンを公開ファン「モデルルームの様です」鈴木さんは「キッチンが綺麗だと気持ちもスッキリする」「白いキッチンがお気に入りです」と書き込み、壁紙と統一された真っ白でシンプルながらも広々としたキッチンの写真を掲載しました。 そして「今夜