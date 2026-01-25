ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ・ロゼがブルーノ・マーズと２０２４年１０月に発表した「ＡＰＴ．」が、イギリスの「ブリット・アワード（ＴｈｅＢＲＩＴＡｗａｒｄｓ）」にノミネートされたと２３日、韓国メディアのニューシスなどが報じた。「ブリット・アワード」は１９７７年から続くイギリスの音楽賞で、ラジオ・テレビＤＪ、司会者、放送局幹部、レコード会社代表、ジャーナリストなど１０００人以上のパネル投票で、候補者が選定