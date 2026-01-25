中国軍の機関紙「解放軍報」が、重大な規律違反の疑いで調査を受けている軍の最高指導機関・中央軍事委員会のメンバー2人について、「中国共産党の軍に対する絶対的な指導に影響を与えた」と非難しました。中国国防省はきのう（24日）、中央軍事委員会ナンバー2の張又俠副主席と劉振立委員が「重大な規律違反」の疑いで調査を受けていると発表しました。これについて、きょう（25日）付の「解放軍報」は、「地位がどれほど高