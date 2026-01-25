「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）矢田みくに（２６）＝エディオン＝が２時間１９分５７秒という初マラソン日本記録の走りを見せ、日本人トップの４位でフィニッシュした。昨年の世界陸上女子１万メートルに出場、ここは２０位に終わったが「結果はボロボロでしたが楽しかった。世界のトップを見て、自分の中での“当たり前”を取っ払う必要を感じた」と、リミッターの解除を一つのテーマに取