観客を魅了するテクニカルなプレースタイルで野洲高校が選手権優勝を果たしたのは、今から20年前の2006年１月９日。現在、野洲の指揮を執るのは日本一の翌年に入学し、GKとして活躍したOBの横江諒監督だ。「母校でやりたくて教員になったし、チャンスを後回しにしたくなかった」と22年に甲南高校から異動してきたが、目に飛び込んできたのは自身の現役時代とはまったく違う光景だったという。日本一となった後もインターハイ、