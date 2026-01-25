現地１月24日に開催されたプレミアリーグ第23節で、遠藤航が所属するリバプールがボーンマスと敵地で対戦。２−３で接戦を落とした。26分と33分に失点して迎えた34分に、負傷したCBのジョー・ゴメスに代わって遠藤がピッチへ。日本代表キャプテンは本職のMFではなく、そのまま空いたCBに入った。リバプールはその後、45＋１分にフィルジル・ファン・ダイク、80分にドミニク・ソボスライが得点し、２−２としたものの、終了間