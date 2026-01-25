25日、新潟県十日町市で、自宅の敷地内に倒れている男性が見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は雪下ろし中に転落したとみて、原因などを調べています。 25日午前9時前、十日町市四日町新田の男性会社員(56)が3階建ての自宅屋根の雪下ろしをしていたところ転落しました。市内の病院に搬送されましたが、外傷性ショックで死亡が確認されました。十日町市の積雪は、25日午後3時現在で238cmです。 新潟県は除雪作業中