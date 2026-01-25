任期満了に伴う志布志市長選挙が25日告示されこれまでに現職と新人の計4人が立候補しています。志布志市長選挙に立候補しているのは届け出順に現職で3期目を目指す下平晴行さん(77)、新人で前の志布志市の副市長、武石裕二さん(67)、新人で前の志布志市の市議会議員、隈元香穂子さん(63)、新人で合同会社代表社員の尖伸一さん(70)のいずれも無所属の4人です。立候補の届け出は25日午後5時までです。志布志市長選挙は2月1日に