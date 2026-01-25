中国メディアの澎湃新聞は、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が24日、上海の金融地区、陸家嘴にある食料品市場に現れたと報じた。記事によると、今年初めて中国を訪問したフアン氏は23日午後に上海入りし、真っ先に張江にある同社の新オフィスを訪れた。従業員らと面会し、多くの質問に答えるとともに、2025年の同社の主要な出来事について振り返ったという。同氏はこの後、北京と深センも訪れ