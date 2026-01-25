姉ギャル系雑誌「nut」モデルの、わだあり（25）がプロデュースした梅干しが大反響の完売を達成した。24日から2日間の日程で都内で行われたイベントに出店。6粒ほど入った1パックをひとつ500円で販売し、100セット用意していたが初日のうちに全て売り切れた。わだありは、YouTuberのヒカルと格闘家の朝倉未来がアンバサダーを務める起業を目指す若者たちによるリアリティーショー「Nontitle3」出演で話題に。当時から好物でもある