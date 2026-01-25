サンドウィッチマン伊達みきお（51）、富澤たけし（51）、お笑い芸人の狩野英孝（43）が、25日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。富澤が初めてレコードを買ったときの衝撃を明かした。東京・梅ケ丘の約3000枚のレコードがある喫茶店でロケ。狩野が「初めて買ったCDとか、おぼえていたりしますか？」と聞いた。伊達はBARBEE BOYS（バービーボーイズ）の「目を閉じておいでよ」のシングルCD、富澤はまんが道