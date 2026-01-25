Ｕ―２３アジアカップ決勝（２４日、サウジアラビア・ジッダ）、Ｕ―２１世代で臨んだ、大岩剛監督率いる日本は中国に４―０で大勝し、２大会連続３度目の優勝を飾った。大会ＭＶＰには４ゴール、２アシストのＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）、最優秀ＧＫには荒木琉偉（Ｇ大阪）が選ばれた。荒木の選出を巡っては、Ｕ―２３中国代表のアントニオ・プチェ監督が異論を唱えた。中国メディア「新浪体育」によると、決勝後の会見で「