高松東警察署 25日正午過ぎ、高松市由良町の県道で乗用車と軽自動車が衝突し、乗用車に乗っていた1歳男児が意識不明の重体です。 警察によると、現場は道幅7.3メートルの直線道路で、北進中の乗用車と南進中の軽自動車が衝突したということです。乗用車は75歳の女性が運転し、39歳女性と1歳男児が乗っていました。軽自動車は49歳の女性が運転していました。警察は男児以外のけがの状態は調査中だとしています。