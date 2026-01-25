◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」笑顔の花が咲き乱れていた。昨年１２月１８日。巨人・門脇誠内野手らが「津堅（つけん）島プロジェクト」で沖縄・津堅島を訪れた。津堅小中学校での自主トレ後には同校の生徒と交流。生徒が獅子舞を披露し、選手も充実のトークを展開した。Ｇ党の島民からは手作りのサーターアンダギーの差し入れもあった。門脇が「心が洗われた」と振り返る温かな時間が流れた。希望や夢を背負って戦うプ