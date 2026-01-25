サッカー元日本代表の内田篤人氏（３７）は２５日、都内で「未来へのキックオフ〜Ｊリーグと考える気候変動〜ｂｙ東急不動産」に出席した。お笑いコンビ「ぺこぱ」らと気候問題に関するトークセッションとクイズなどを行った。イベントでは、今年８月から実施されるＪリーグの秋春制への移行にも話題が及んだ。内田氏はシーズン移行のメリットに、移籍の活発化を指摘。欧州リーグと同じ秋春制になり、移籍のウィンドーも同じに