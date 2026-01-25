巨人・田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！Ｖｏｌ．３」に出演。ファンと共に中央競馬を楽しむイベントに黒のオリジナルＴシャツを着て登場した。競馬予想の間に行われたＱ＆Ａコーナーでは「３月のＷＢＣの見所」について質問が飛んだ。１４〜２０年まで米ヤンキースで計７シーズンプレーした右腕は「個人的にはやっぱり、アメリカで